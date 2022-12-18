سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

الجنيه الإسترليني أحد العملات الأجنبية التي تحظى باهتمام كبير من قبل الجمهور المصري، شأنها شأن اليورو والدولار والريال السعودي والدينار.

وتستعرض بوابة الوطن خلال السطور التالية، آخر ما وصل إليه سعر صرف الجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه المصري، في عددٍ من البنوك الأجنبية والعربية، وفقًا لما نشرته مواقع البنوك خلال التحديثات البنكية بالقطاع المصرفي، اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

- سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» 29.82 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.21 جنيه.

- سعر الجنيه الإسترليني في بنك بلوم 30.47 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.72 جنيه.

- سعر الجنيه الإسترليني في بنك المشرق 29.90 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.21 جنيه.

- سعر الشراء للجنيه الإسترليني في المصرف الدولي AIB، بلغ سعره 29.82جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.20 جنيه.

- سعر الجنيه الإسترليني في بنك الكويت الوطني NBK، قيمة 30.27 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.72 جنيه.

- سعر الجنيه الإسترليني في أبوظبي الإسلامي 29.91 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.21 جنيه.

- سعر الجنيه الإسترليني في بنك قطر الوطني QNB اليوم، 29.92 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.21 جنيه.

- سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول، سجل 29.84 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.21 جنيه.

- سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري، 30.35 جنيه للشراء، و30.46 جنيه للبيع.

- سجل في بنك الأهلي المصري 29.82 جنيه للشراء، والبيع 30.14 جنيه.

- سعر الشراء الجنيه الإسترليني في بنك مصر، 30.24 جنيه، في حين سجل البيع 30.65 جنيه.

- سجل سعر الشراء للجنيه الإسترليني في بنك MIDBANK نحو 30.14 جنيه، في حين سجل البيع 30.63 جنيه.