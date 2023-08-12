سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 12-8-2023 في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 12-8- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنية المصري في مختلف البنوك ببداية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.21 جنيه للشراء، و سجل 39.67 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 39.08 جنيه للشراء، و سجل 39.54 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.37 جنيه للشراء، وسجل 39.55 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.08 جنيه للشراء، وسجل 39.54 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك Cib

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.21 جنيه للشراء، وسجل 39.67 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.21 جنيه للشراء، وسجل 39.67 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف ابوظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 39.27 جنيه للشراء، وسجل 39.38 جنيه للبيع تبعا لمصرف ابوظبي الإسلامي.