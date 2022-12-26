تعرف على سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

سعر صرف وبيع الجنيه الإسترليني في البنوك واحد من الأمور المهمة لدى قطاع عريض من الجمهور الذي يتعامل بتلك العملة الورقية، والذي لم يشهد تحركًا ملحوظًا وسط ترقب لما سيحدث خلال الأيام المقبلة للعملات بعد قرار البنك المركزي.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه في عدد من البنوك وفق آخر تداولات وردت قبل اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك

وجاء سعر صرف الجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه المصري اليوم، وفقًا للمواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك على هذا النحو:

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي اليوم نحو 29.68 جنيه للشراء، و29.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك المركزي، اليوم نحو 29.76 جنيه للشراء، و29.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 29.69 جنيه للشراء، وللبيع 29.89 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني داخل المصرف المتحد 29.69 جنيه للشراء، و29.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي، نحو 29.72 جنيه للشراء، وللبيع 29.89 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

استقر الجنيه الإسترليني في بنك مصر عند 29.68 جنيه للشراء، و29.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول

سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم في بنك كريدي أجريكول، بـ 29.79 جنيه للشراء، وللبيع 30.24 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك البركة

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك البركة اليوم نحو 29.69 جنيه للشراء، و29.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 29.75 جنيه للشراء، وللبيع 29.89 جنيه.