مصروفات الجامعات الخاصة 2023 في المؤسسات التعليمية المعتمدة

تواصل وزارة التعليم العالي ممثلة في مكتب التنسيق والجامعات المختلفة استعداداتها لاستقبال الطلاب المرشحين للكليات المختلفة، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ومنها الحدود الدنيا للكليات، إذ كشفت بعض الجامعات عن مصروفات الجامعات الخاصة 2023 المختلفة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023.

مصروفات الجامعات الخاصة 2023-2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصروفات الجامعات الخاصة 2023-2024 بالجنيه المصري للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023:

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023-2024

كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.

كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.

كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي: 40 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

**مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023-2024

كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه

كلية الصيدلة الإكلينيكة: 100 ألف جنيه

كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب: 55 ألف جنيه

كلية الإعلام إنجليزي: 45 ألف جنيه

كلية التصميم والفنون الإبداعية: 60 ألف جنيه

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال: 50 ألف جنيه

كلية الإعلام: 40 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه

كلية طب الأسنان: 135 ألف جنيه

** مصاريف الجامعة الحديثة MTI 2023 للفصل الدراسي الأول

كلية الطب البشري: 64 ألفًا و950 جنيهًا.

كلية الهندسة: 24 ألفًا و800 جنيه.

كلية التمريض: 19 ألفًا و250 جنيهًا.

كلية الإعلام: 21 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 37 ألفًا و450 جنيهًا.

كلية الصيدلة: 42 ألفًا و250 جنيهًا.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 28 ألفًا و800 جنيه.

كلية طب الأسنان: 54 ألفًا و450 جنيهًا.

كلية الإدارة: 21 ألف جنيه.

**مصاريف جامعة أكتوبر للعوم الحديثة والآداب 2023-2024

كلية طب الأسنان: 200 ألف جنيه.

كلية الإعلام: 94 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 108 آلاف و100 جنيه.

كلية الصيدلة: 134 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 112 ألفًا و200 جنيه.

كلية علوم الإدارة: 94 ألف جنيه.

كلية الفنون و التصميم: 103 آلاف و400 جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 68 ألفًا و 750 جنيهًا.

كلية العلوم الحاسب: 98 ألفًا و750 جنيهًا.

كلية العلاج الطبيعي: 140 ألفًا و300 جنيه.

** مصاريف جامعة المستقبل 2023-2024

كلية طب الأسنان: 180 الف جنيه

كلية الاقتصاد: 60 ألف جنيه

كلية الصيدلة: 108 آلاف جنيه

كلية الهندسة: 75 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب: 73 ألف جنيه

كلية علوم الإدارة: 65 ألف جنيه

**مصاريف جامعة النهضة 2023-2024

كلية الصيدلة: 56.925 جنيها

كلية الطب البشري: 99.750 ألف جنيه

كلية طب الأسنان: 74.175 الف جنيه

الهندسة: 31.625 جنيها

** مصاريف مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا 2023-2024

كلية الهندسة : 144ألف جنيه

كلية ادارة الاعمال: 80 الف جنيه

كلية العلوم : 128 الف جنيه

كلية الحوسبة والذكاء الاصطناعي : 89 الف جنيه

** مصاريف الجامعة المصرية الصينية 2023-2024

كلية العلاج الطبيعي: 78 الف جنيه

كلية الاقتصاد والتجارة الدولية : 44 ألف جنيه.

كلية الصيدلة : 98 الف جنيه

كلية الهندسة والتكنولوجيا : 56 الف جنيه

**مصاريف الجامعة البريطانية 2023-2024

كلية القانون:: 133 ألف جنيه

كلية التمريض :63 ألف جنيه.

كلية هندسة الطاقة والبيئة: 173 ألف جنيه

كلية الفنون والتصميم بلغت مصروفاتها :188 ألف جنيه

كلية الصيدلة ..قسم الصيدلة فارم دي 163 ألف جنيه

كلية الهندسة: 198 ألف جنيه

كلية طب الأسنان: 233 ألف جنيه

كلية الإعلام والاتصال: 158 ألف جنيه .

كلية الآداب والإنسانيات: 143 ألف جنيه

قسم الصيدلة فارم دي الإكلينيكية: 173 الف جنيه

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال

- قسم الاقتصاد 158 الف جنيه

- قسم إدارة الأعمال 198 ألف حنيه

** مصاريف الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني 2023

- مصروفات كلية إدارة الأعمال: في حدود 20.000 جنيه للفصل الدراسي الأول.

مصروفات كلية الحاسبات- علمي علوم: في حدود 21.000 جنيه للفصل الدراسي الأول.

- علمي رياضة: في حدود 20.000 جنيه للفصل الدراسي الأول.

** مصاريف جامعة النيل الأهلية 2023-2024

كلية الهندسة: الفئة الأولى مصروفاتهم 54000 جنيه.

الفئة الثانية تكون مصروفاتهم 76000 جنيه.

الفئة الثالثة مصروفاتهم 93000 جنيه.

الفئة الرابعة مصروفاتهم 109000 جنيه.

كلية علوم الحاسب

الفئة الأولى 48000 جنيه عند الحصول على 98%.

الفئة الثانية 68000 جنيه عند الحصول على 95%.

الفئة الثالثة 83000 جنيه عند الحصول على 90%.

الفئة الرابعة 97000 جنيه عند الحصول على 89% وأقل.

كلية التكنولوجيا الحيوية

الحاصل على 98% في الثانوية العامة لا يدفع أكثر من 45000 جنيه.

الحاصل على أقل من 98% يدفع مصروفات بقيمة 63000 جنيه.

الحاصل على أقل من 95% يدفع مصروفات بقيمة 77000 جنيه.

الحاصل على 89% فأقل يدفع مصروفات بقيمة 90000 جنيه.