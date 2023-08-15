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متخصص في شؤون «التعليم العالي»: 4 آلاف مكان شاغر بالجامعات لطلاب الشعبة العلمية

كتب:

مريم جاد
09:16 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الكاتب الصحفي أحمد أبوضيف

الكاتب الصحفي أحمد أبوضيف

قال أحمد أبوضيف، الصحفي المتخصص في شئون التعليم العالي والجامعات بجريدة «الوطن»، إن هناك قرابة 4000 مكان شاغر بالجامعات، لطلاب الثانوية العامة شعبة «علمي» وذلك في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة والذي من المقرر أن ينتهي السبت المقبل.

الحد الأدنى لتسجيل رغبات الطلاب بالمرحلة الثانية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الحد الأدنى لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العاملة لشعبة علمي «علوم، رياضة» تبدأ من 60% حتى 98% والتي تعادل 250 درجة أما بالنسبة لشعبة الأدبي فالنسبة 58% وتعادل 238 درجة، لافتًا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية هو 350 ألف طالب، بزيادة 100 ألف طالب عن العام الماضي.

أماكن الجامعات الشاغرة لطلاب الفرق العلمية والأدبية

وتابع أنه بخصوص الأماكن الشاغرة بالجامعات، فبالنسبة لطلاب الشعبة العلمية متوفر ما يقرب من 4 آلاف مكان بكليات التمريض والطب البيطري بجانب الكليات الأخرى مثل قطاع النظري مثل، كلية سياسة واقتصاد، والذكاء الاصطناعي، وكلية العلوم.

أما بالنسبة للشعبة الهندسية، فهناك أماكن بكليات التخطيط العمراني والجامعات التكنولوجية والكليات النظرية أيضًا.

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بقلم مريم جاد