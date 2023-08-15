عاجل.. «التعليم العالي» تعلن خفض الحد الأدنى للجامعات الخاصة والأهلية (مستند)

أعلنت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، خفض الحد الأدنى لعدد من الكليات بالقطاعات المختلفة، سواء الكليات العلمية أو الأدبية، مقارنة بما جرى إعلانه أمس، مراعاة لظروف الطلاب.

وأضافت الوزراة في بيان، أنه جرى خفض الحد الأدنى لكليات الإعلام والسياحة والتكنولوجيا الحيوية إلى 53%، بدلا من 55%.