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«التعليم العالي»: انتهاء تنسيق المرحلة الثانية 2023 السبت.. وقرار مدها وارد

كتب:

أحمد أبوضيف
08:54 ص | الأربعاء 16 أغسطس 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

تنهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب التنسيق، أعمال تسجيل الرغبات 2023 لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023، السبت المقبل، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحة أنّ الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل طوال 24 ساعة خلال أيام عمل المرحلة، ويمكن للطلاب التسجيل عبر معامل الحاسب الآلي في الجامعات أو من خلال المواقع.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توقعها بأن تمد اللجنة العليا للتنسيق، عدد أيام المرحلة من 5 إلى 6 أيام، لافتا إلى أنّ عدد الطلاب المسجلين يصل إلى 350 ألف طالب، ويجب إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتسجيل، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب المراحل.

تنسيق الجامعات 2023

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ عدد الطلاب الذين سجلوا لرغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023، تخطى حتى الآن 35 ألف طالب وطالبة من الشعبتين العلمية والأدبية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.