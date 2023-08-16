أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 16-8-2023 في مصر.. «السويس» بـ1725 جنيها

يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 16-8-2023، وتعتبر صناعة الأسمنت في مصر من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث تسهم في توفير فرص عمل للعديد من العمال، إضافة إلى الدخل القومي وزيادة الصادرات، كما يعتبر الأسمنت من المواد الأساسية في صناعة البناء والتشييد.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

وتشهد أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 16-8-2023 استقرارا ملحوظا، بسبب وجود كميات جيدة معروضة من الأسمنت في الأسواق، وتتراوح أسعاره بين 1650 حتى 1770 جنيها، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين إلى نسبة الربح.

استقرار أسعار الأسمنت

وتستعرض «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المصرية، وفقاً لأخر التحديثات المعلنة من جانب شعبة مواد البناء.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

أسمنت النصر 1710 جنيهات للطن.

أسمنت المسلح 1753 جنيها للطن.

أسمنت جنوب الوادي 1705 جنيهات للطن.

أسمنت المخصوص 1720 جنيها للطن.

أسمنت المعلم 1685 جنيها للطن.

أسمنت وادي النيل 1685 جنيها للطن.

أسمنت الفهد 1650 جنيها للطن.

أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1660 جنيها للطن.

أسمنت حلوان 1728 جنيها للطن.

أسمنت السويدي 1770 جنيها للطن.

أسمنت السهم 1690 جنيه للطن.

أسمنت السويس 1725 جنيها للطن.

أسمنت العسكري 1695 جنيها للطن.