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أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في مصر

كتب:

منة العشماوي
10:34 ص | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت اليوم

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في مصر، استقرارا بالنسبة لمتوسط سعر الطن، وجاء سعر الأسمنت البورتلاندي عادي، لشركة  أسمنت المنيا بـ1685 جنيهًا، والوطنية ببني سويف بـ1690 جنيهًا، وأسمنت أسيوط بـ1650 جنيهًا، وأسمنت واداي النيل بـ1685 جنيهًا، والعربية بـ1753 جنيهًا.

وعن أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في مصر، بالنسبة لشركة جنوب الوداي متوسط السعر للطن بـ1705 جنيهات، ولافارج للأسمنت بـ1720 جنيهًا، والسويس للأسمنت 1725 جنيهًا، بحسب بيانات الاتحاد العربي للصلب.

ﺳﻌر اﻷﺳﻣﻧت اﻟﯾوم ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك

وسعر الأسمنت اليوم للمستهلك يشهد استقرارًا، وبلغ سعر الطن في شركة السويدي 1770 جنيهًا، والعريش للأسمنت 1695 جنيهًا.

سعر الأسمنت اليوم

وسعر الأسمنت اليوم في الشركة العربية 1710 جنيهات، وأسمنت سيناء بـ1660 جنيهًا، وحلوان 1728 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر 

وعن سعر طن الأسمنت اليوم في مصر، الأبيض، بالنسبة لمتوسط السعر للطن في شركة سيناء للأسمنت الأبيض بـ3600 جنيه، وسيناء للأسمنت الأبيض بـ3475 جنيهًا، ورويال المنيا بـ3500 جنيه، أسمنت حلوان المنيا 3550 جنيهًا، ورويال المنيا 3575 جنيهًا.

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بقلم منة العشماوي