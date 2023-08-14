أسسه البابا شنودة.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر الشباب القبطي بأوروبا

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعقد مؤتمر الشباب القبطي الأرثوذكسي الأوروبي في نسخته الـ21 بدير الشهيد أبي سيفين في هوكستر بألمانيا، خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس، بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا دميان، أسقف شمال ألمانيا، والأنبا موسى، الأسقف العام للشباب.

تاريخ مؤتمر الشباب القبطي الأوروبي

وأشار الموقع الرسمي للمؤتمر، إلى أن المشاركة مجانية، وذلك عبر ملء نموذج تسجيل إلكتروني، على أن يتم غلق باب الحجز يوم 22 يوليو الماضي.

ونشأت فكرة مؤتمر الشباب القبطي الأرثوذكسي في أوروبا بالقرن الماضي في عهد البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117، والذي كلف الأنبا موسى، أسقف الشباب، والأنبا دميان، أسقف ألمانيا العام، الأنبا بولس، المطران العام للشؤون الإفريقية، بالاهتمام بشؤون الشباب القبطي في المهجر.

وعُقد المؤتمر للمرة الأولى عام 2005 في ألمانيا، بالقرب من الدير هوكستر، وانتقل المؤتمر إلى دول أخرى مثل إنجلترا وإيطاليا والمجر والنمسا واليونان، والآن يعود إلى ألمانيا مرة أخرى.

اهتمام البابا تواضروس بالشباب وربطهم بالوطن الأم

ويواصل البابا تواضروس الثاني اهتمامه بالشباب القبطي، وفي إطار ذلك جرى عقد المؤتمر التاسع عشر بالعاصمة الإيطالية روما عام 2019، وحضره حوالي 600 شاب وشابة من الأقباط.

وتوقف المؤتمر لمدة 3 سنوات بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم، وفي 21 يوليو 2022، عُقد في العاصمة النمساوية فيينا بحضور البابا تواضروس الثاني، ومختلف الأساقفة والكهنة، وتناول سبل ربط الشباب في أنحاء العالم بالوطن والكنيسة الأم في مصر، والتمسك بالقيم الدينية والأخلاق في المجتمعات الغربية.