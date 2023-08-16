تحذير للمصطافين من طقس المحافظات اليوم.. أمطار رعدية وارتفاع الأمواج

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، مواطني المحافظات الساحلية نظرًا لاضطرابات حركة الملاحة اليوم، كما ناشدت المصطافين، بتوخى الحيطة والحذر بسبب ارتفاع الأمواج، إذ أشارت توقعات الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، وارتفاع الموج في البحر الأحمر من 2.5 متر إلى 3.5 متر.

أمطار رعدية ونشاط للرياح في المحافظات

وتشهد المحافظات الآن، نشاطًا للرياح المثيرة الرمال والأتربة في السواحل الشمالية: «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ»، بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: «الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، دمياط، بورسعيد» مع تكّون الغيوم.

طقس المحافظات اليوم

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم في محافظة جنوب سيناء، تشير توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى سقوط أمطار قد تصل إلى حد السيول، مع نشاط الرياح.

أمطار رعدية وسيول على جنوب سيناء

وحذرت الأرصاد الجوية، مواطني جنوب سيناء من تكون السحب الرعدية على مرتفعات سانت كاترين، مناشدة الجهات المعنية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة نظرًا لتوقعات تعرض المحافظة إلى سيول خلال الساعات القليلة المقبلة.