نتائج طقس اليوم: ظواهر جوية متعددة وتعطيل الدراسة في بعض المحافظات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس، حيث تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على مختلف الأنحاء، وناشدت الأرصاد المواطنين، بتوخي الحذر واتباع إجراءات السلامة خاصة لأصحاب مرضى الصدرية والجيوب الأنفية.

ظواهر جوية في طقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك حالة من نشاط الرياح المحملة بالأتربة والرمال، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، التي قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

وأكدت هيئة الأرصاد أنه يسود طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وكل الأنحاء، بالإضافة إلى توقعات سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وسقوط أمطار بنسبة من 40% لـ50% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بينما تكون هناك أمطار خفيفة على جنوب الدلتا وقد تصل للقاهرة.

طقس اليوم يشهد اضطرابا في حركة الملاحة

يشهد طقس اليوم اضطرابا في حركة الملاحة على البحر المتوسط حيث تكون سرعة الرياح ما بين 60 إلى 70 كم في الساعة وارتفاع الأمواج ما بين 4 لـ5 أمتار.

وتأثرا بحالة الطقس والظواهر الجوية التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، شهدت 4 محافظات في مصر، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، وهي الإسكندرية ومطروح والبحيرة، وكفر الشيخ، حيث تباينت القرارات ما بين تعطيل المدارس والمرحلة الجامعية، حيث كانت البداية عند اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الذي أعلن أمس تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتبع ذلك القرار تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤها اليوم الأربعاء.

كما أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد.

كما قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع مدارس المحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية، مع تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي إلى يوم الأحد المقبل.

وقرر الدكتور عبدالحميد السيد، نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا، عمداء الكليات، بأن تكون الدراسة اليوم الأربعاء الموافق، «أون لاين»، بجميع كليات الجامعة.