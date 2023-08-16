خطوات الحصول على شهادة التخرج من كلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر في كفر الشيخ بنين، خطوات الحصول على شهادة التخرج من الكلية، عقب ظهور نتائج امتحانات الفرقة الرابعة لجميع الشعب للعام الدراسي 2022 - 2023، بعد اعتماد النتائج رسميًا من قبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

خطوات الحصول على شهادة التخرج

ووفقاً لخطوات الحصول على شهادة التخرج التي حدّدتها كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين، عقب ظهور نتائج الفرقة الرابعة، فإنّها كالتالي:

1- سحب الملف الخاص بالخريج من مسؤول الفرقة الرابعة وذلك بعد سداد جميع المصروفات ورسم البراءة.

2- اجتياز دورة التربية العسكرية بنجاح ممن يشترط منهم ذلك.

3- الالتزام بقرار محو الأمية وتنفيذ ما يطلب منه من إجراءات.

4- في حال عدم تنفيذ الإجراءات الخاصة بمحو الأمية يوقّع الخريج على تعهد باستكمال الإجراءات المطلوبة منه.

5- يحصل الخريج على الشهادة بعد سداد الرسوم الخاصة بالشهادات بالخزينة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ

يذكر أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين هي كلية تابعة لجامعة الأزهر بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، وأُنشئت عام 1994، وتضم 3 أقسام هي «اللغة العربية - الشريعة الإسلامية - أصول الدين».