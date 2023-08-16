منتجع بالغردقة ينظم يوما ترفيهيا للمكفوفين.. ألعاب أكوا بارك وحفلات

حياتهم مختلفة عن الآخرين، فهم يعيشون دائمًا في غرفة مظلمة لا يستطيعون رؤية أي شيء حولهم، إذ حرمهم القدر من نعمة البصر لكنه عوضهم بالبصيرة، وكُتب على المكفوفين عيش نمط حياة خاص لا يمكنهم فيها الاستمتاع بما يفعله أقرانهم، ولإدخال السعادة في قلوبهم ورسم البهجة على وجوههم، قرر أحد المنتجعات السياحية بالغردقة، تنظيم يوم ترفيهي خاص بهم.

يوم ترفيهي للمكفوفين بفنادق الغردقة

ألعاب مائية في الأكوا بارك ومسابقات مختلفة، حرصت إدارة المنتجع السياحي على توفيرها للمكفوفين، كمشاركة مجتمعية بالتنسيق مع إحدى جمعيات المكفوفين الخيرية، إذ تقول داليا العجيمي، المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية بالمنتجع السياحي، إن إدارة المنتجع حرصت على إدخال البهجة والسرور على 110 من فاقدي المصر وذويهم، للاستمتاع بأجواء سياحية على شواطئ الغردقة.

أكوا بارك للمكفوفين بفنادق الغردقة

وأشار بوريس بورنمان، المدير العام للمنتجع السياحي، إلى أنّ إدارة المنتجع حرصت على توفير عدد من العاملين لملازمة المكفوفين وذويهم، لافتاً في تصريحات لـ«الوطن»، إلى استقبال المكفوفين بكل ترحاب وتقديم يد العون لهم، وتخصيص أكوا بارك لهم دون غيرهم من رواد المنتجع، وذلك لتوفير أجواء الخصوصية.

حفلات المكفوفين وذوي الهمم

«إحنا دايما بنكون حريصين على المشاركة المجتمعية».. هكذا وصف وليد محيي مدير المنتجع، ما يفعله المنتجع مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى تنظيم حفلات بصفة خاصة لذوي الهمم مما يعكس دور المنشآت السياحية تجاه المجتمع، لافتًا إلى إطلاق مبادرة تشغيل قصار القامة بفنادق الغردقة، ولاقى ذلك نجاحًا كبيرًا.