تقديم الخدمات الطبية المجانية للمرضى في 14 قرية بكفر الشيخ

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع جمعية الأورمان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 145 مريضًا ضمن المرضي غير القادرين بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي 14 قرية تستفيد من قافلة الأورمان الطبية.

تقديم الخدمات الطبية المجانية للمرضى في 14 قرية

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ المرضى المستفيدين من القافلة من 14 قرية وهم قري «الخاشعة، و11 الحفير، و13 الحفير، وحامول العرب، والمناوفة، والسحابين، والثمانين، والحلمية، والعزبة السمرا»، بمركز الحامول، وقرى «سنهور المدينة، وجماجون، ومحلة مالك»، بمركز دسوق، وقرية «الشهابية»، بمركز البرلس، وذلك في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على توفير الخدمات الطبية، والصحية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة للتخفيف من آلامهم، والحد من معاناتهم وذلك بالتنسيق مع جمعية الأورمان.

ومن جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنّ القافلة قامت على مدار يوم كامل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، وتضمنت تخصصات متنوعة «الصدر - العيون - العظام - المخ والأعصاب - الجراحة العامة - الأطفال - الباطنة»، لافتًا إنّه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وإيابًا، مشيرًا إلى أنّه يتم إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بدايةً بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا لجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخيرية للأسر غير القادرة

وأضاف «شعبان»، أنّ الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون، لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، فضلًا عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من «شنط رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي».