تفاصيل 4 مشروعات نفذتها الدولة لتطوير طرق مطروح.. بينها «محور الشهيد العشيبي»

4 مشروعات مهمة نفذتها الدولة في إطار الاهتمام بمحافظة مطروح، وخلق مسارات تنمية جديدة بها، وهي كوبري تقاطع مطار العلمين مع سكة حديد «الإسكندرية – مطروح»، ومحور طريق الشهيد مفتاح العشيبي بمطروح وتطوير شارع الإمام، إلى جانب رصف عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة سيوة.

كوبري تقاطع مطار العلمين

وجرى تطوير ورفع كفاءة كوبري تقاطع مطار العلمين مع سكة حديد «الإسكندرية – مطروح»، بعرض 520 مترا، و500 متر رمبات نزول وطلوع، و30 مترا باكية خرسانية، فتتم عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالي وكذلك القطاع الجنوبي له لتصبح شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية في تلك المنطقة مثل مشروع الدلتا الجديدة للإنتاج الزراعي ومدينة العلمين الجديدة.

وضمن قائمة المشروعات، مشروع رفع كفاءة وتوسعة وتطوير شارع الإمام مالك بمنطقة علم الروم بمطروح بمساحة 3.7 متر طولي، الذي يربط شارع علم الروم مرورا بالكيلو 4 حتى حي الشروق بالكيلو 7 بطول 3.7 كيلومتر.

محور طريق الشهيد مفتاح العشيبي بمطروح

ونفذت الدولة محور طريق الشهيد مفتاح العشيبي في مطروح بمساحة 3.2 كيلومتر، كمحور مروري جديد ييسر حركة السير وتخفيف التكدس على طريق عجيبة، ما يقلل الزمن للوصول إلى داخل المدينة خاصة في موسم الصيف السياحي.

وعملت الدولة على رصف عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة سيوة بتكلفة 45 مليون جنيه بمساحة 35 كيلومترا طوليا و9000 متر بلدورات وأرصفة، بتكلفة نحو 5 ملايين جنيه بطول 9000 متر بشوارع مدخل المدينة - ميدان السوق- مجلس المدينة - أبوصحرا - أنور السادات - سمير بلال - الرمل.