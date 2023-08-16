أسعار الكتاكيت والبيض اليوم الأربعاء 16-8-2023 في مصر

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 16-8-2023، في بورصة الدواجن، حيث يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 14 حتى 14.25 جنيه، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 11 حتى 12 جنيها، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 7.5 حتى 8.25 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 9 حتى 10 جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 10 حتى 11 جنيها.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإنّ أسعار البيض مستقرة، حيث يتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 105 حتى 106 جنيهات، ويتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 107 حتى 108 جنيهات، ويتراوح سعر طبق البيض البلدي بين 118 حتى 119 جنيها.

أسعار البط اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن، أنّ سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم يتراوح بين 25 حتى 26 جنيها، وأظهرت البيانات أنّ سعر البط الفرنساوي يتراوح بين 15 حتى 16 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإنّ أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 16-8-2023، تشهد استقرارا في الأسواق والمحلات، حيث يتراوح السعر اليوم بين 60 حتى 61 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 64 حتى 66 جنيها للكيلو، حيث يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن، استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، حيث يتراوح السعر بين 78 حتى 80 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو بين 104 حتى 105 جنيهات للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 54 جنيها للكيلو.