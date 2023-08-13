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أسعار البيض اليوم الأحد في المحلات.. «اعرف وصل لكام»

كتب:

مارينا رؤوف
12:28 م | الأحد 13 أغسطس 2023
البيض

البيض

تواصل أسعار البيض اليوم الأحد 13-8-2023  تذبذبها في الأسواق والمحلات، بعد أن تراجعت الأسعار أواخر يوليو الماضي، في ظل توقعات باستقرارها في أغسطس الجاري.

وتشهد السوق المحلية إقبال المواطنين على الشراء، كما أن من المتوقع أن ينخفض الفترة الحالية نظرا لصيام الأقباط، خلال الفترة الحالية، بحسب البورصة العامة للدواجن. 

أسعار البيض اليوم في مصر

وأوضحت البورصة الخاصة بالأسعار، أن أسعار البيض اليوم الأحد 13-8-2023 في الأسواق المحلية تسجل 106 جنيهات بالنسبة للبيض الأحمر في المزرعة، ويبلغ سعر البيض الأبيض أرض مزرعة 104 جنيهات، كما وصل سعر البيض البلدي داخل المزرعة 116 جنيها.

أسعار البيض اليوم في المحلات

ووصلت سعر كرتونة البيض الأحمر في الأسواق والمحلات للمستهلكين إلى 115جنيها، ويبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات، فيما تسجل كرتونة البيض البلدي اليوم 125جنيها. 

أسعار الدواجن اليوم 

وعن أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات، وفق أسعار البورصة، أن أسعار الدواجن اليوم 13-8-2023 في الأسواق والمحلات تتراوح ما بين 64 و65 جنيها في المزرعة، بينما يتراوح سعرها داخل محلات الطيور الحية ما بين 70 و75جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي أرض مزرعة 100 جنيه.

كما يتراوح سعر الدجاج الساسو ما بين 100 و105 جنيهات داخل المزرعة ويتراوح سعرها داخل محلات الطيور الحية ما بين 110 و115 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الدجاج الأمهات 55 جنيها أرض مزرعة والتنفيذ الفعلي يتراوح ما بين 66 و67 جنيها.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.