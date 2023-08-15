سجلت أسعار البيض اليوم 15-8-2023 في الأسواق هدوءا ملحوظاً، غذ لم تشهد الأسعار منذ عدة أيام أي تغيراً سواء بالزيادة أو الانخفاض وذلك تزامنًا مع استقرار أسعار الدواجن أيضًا اليوم في الأسواق المصرية وفقًا للبورصة العامة للدواجن.

أسعار البيض الأحمر

وأوضحت البورصة أنَّ أسعار البيض اليوم 15-8-2023 في الأسواق تسجل 105 جنيهات وذلك بالنسبة للبيض الأبيض داخل المزرعة، فيما يبلغ سعر البيض الأحمر 107 جنيهات أرض مزرعة، كما يسجل البيض البلدي اليوم في المزرعة 115 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض تتراوح ما بين 118 و120 جنيهًا، كما يبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 120 جنيهًا، ويباع البيض البلدي في الأسواق بسعر 125 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية تسجل ثباتاً، إذ يبلغ سعر كيلو الدجاج الأبيض 68 جنيهًا، ويسجل سعر الدجاج البلدي 120 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الدجاج الأمهات 55 جنيهًا، والدجاج الساسو 101 جنيه، بالإضافة إلى أن يتراوح سعر الدجاج البانية ما بين 170 و175 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الشيش طاووق ما بين 155 و160 جنيهًا.