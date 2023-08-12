أسعار الكتاكيت والبيض اليوم السبت 12-8-2023 في مصر

استقرت أسعار الكتاكيت والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت 12-8-2023، وفي الأسواق والمحلات، إذ يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 12 إلى 12.25 جنيه، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 5.5 إلى 6.5 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 6.75 جنيه إلى 7.75 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 7.75 الي 8.75 جنيه.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإنَّ أسعار البيض مستقرة هي الأخرى، إذ يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 103 إلى 104 جنيهات، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر ما بين 105 إلى 106 جنيهات، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي ما بين 114 إلى 115 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، حيث يتراوح السعر ما بين 78 الي 80 جنيه للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 104 إلى 105 جنيهات للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 55 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 12-8-2023، شهدت استقراراً ملحوظاً، إذ يتراوح السعر اليوم ما بين 62 إلى 63 جنيهًا للكيلو من ارض المزرعة، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 68 جنيهًا إلى 72 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر من مكان لأخر.

أسعار البط اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن أن سعر البط المسكوفي عمر يوم واحد يتراوح ما بين 18 إلى 19 جنيهًا، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 7.5 إلى 8.5 جنيه.