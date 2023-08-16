رئيس «البنك الأهلي»: وثيقة «معاش بكرة» توفر حماية تأمينية للمصريين بالخارج

ذكر البنك الأهلي المصري، أنَّه أطلق منتجًا جديدًا للمصريين المقيمين بالخارج تحت مسمى «معاش بكرة» بالدولار الأمريكي، بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة.

وأوضح البنك الأهلي، في بيان اليوم الأربعاء، أنَّ وثيقة معاش بكرة بالدولار توفر حماية تأمينية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى مميزات والادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح 3 اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق علي حسب رغبة حامل الوثيقة.

الهدف من «معاش بكرة»

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ، إنَّ المنتج الجديد يستهدف إتاحة برنامج تأميني يوفر الحماية والادخار للعملاء المصريين المقيمين بالخارج بالإضافة إلى تأمين مبلغ تقاعدي لهم، يتمّ الحصول عليه عند بلوغ سن الاستحقاق، لتوفير حلول استثمارية وادخارية وتأمينية لهم.

وأشار إلى أنَّه يأتي استكمالًا للتعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، إذ سبق في فبراير 2020 طرح منتج «معاش بكرة» بالجنيه المصري والذي لاقى قبولًا كبيرًا من العملاء بفروع البنك التي طرح من خلالها المنتج والتي بلغ عددها 250 فرعًا منتشرة بكل انحاء الجمهورية، مضيفًا أنَّه جاري أيضا دراسة طرح مجموعة جديدة من المنتجات التأمينية وفقًا وحاجة العملاء تعزيزا للنجاح الذي اثمرت عنه هذه الشراكة.

الغرض من المنتج

وأكّد «عكاشة»، أنَّ معاش بكرة بالدولار يعد أحد أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي الذي أصبح واحداً من أهم الاستراتيجيات لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمين، إذ يسعى البنك إلى تقديم خدمات مميزة تلبي احتياجات العملاء، مضيفا أنَّ البنك الأهلي المصري حريص بصفة مستمرة على اتخاذ اية إجراءات أو إصدار أي منتجات أو خدمات تدعم بشكل عملي منظومة الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري وتخدم خطط التنمية في مصر ورؤية مصر 2030.