شهادات البنك الأهلي المصري الدولارية.. احسب مكاسبك

يوفر البنك الأهلي المصري العديد من الشهادات الدولارية المتنوعة، التي يقبل الكثير من عملاء البنك على شرائها، إلا أن أعلى فائدة على الشهادات الدولارية، متاحة في شهادتين، هما «الأهلي فوراً» و«الأهلي بلس».

شهادة «الأهلي فوراً» بعائد يُصرف مقدماً

ويقدم البنك الأهلي المصري شهادة «الأهلي فوراً»، ومدتها 3 سنوات، ويبلغ سعر العائد 9%، إذ أنه يصرف مقدماً بالمعادل بالجنيه المصري، بواقع 27% من مبلغ الشهادة.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي يمكن استرداد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بنفس العملة أي الدولار الأمريكي، ولا تسمح هذه الشهادة بالاقتراض بضمانها، والحد الأدنى للشراء ألف دولار ومضاعفاتها.

فعلى سبيل المثال، يمكن لصاحب الشهادة بقيمة 100 ألف دولار، الحصول على مبلغ يصل إلى 835 ألف و920 جنيهاً مصرياً.

شهادة «الأهلي بلس» بعائد 7% كل 3 شهور

ويوفر البنك الأهلي المصري شهادة «الأهلي بلس»، بحد أدنى للشراء ألف دولار ومضاعفاتها، ومدتها 3 سنوات، والعائد 7% يصرف ربع سنوياً بذات العملة.

ويتيح البنك الأهلب إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري، ويمكن لصحاب الشهادة الـ100 ألف دولار، الحصول على عائد يبلغ 7 آلاف دولار.