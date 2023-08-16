بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث بين سيارتين على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب قبل قليل 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سياره نقل علي الطريق الزراعي أمام مدخل موقف دمنهور العمومي اتجاه الإسكندرية، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين بالطريق الزراعي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد باستقبال مستشفى دمنهور التعليمي، 4 أشخاص مصابين بجروح في حادث تصادم بين سيارتين على طريق «مصر- إسكندرية» الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز.

أسماء المصابين في الحادث

وجرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف، وتبين إصابة كل من «محروس بيومي أبو زيد، 22 سنة، مصاب اشتباه كسر العمود الفقري، فايزة الزهري على، 55 سنة، السيد عبد اللطيف الفيومي، 43 سنة، محمد عنتر محمد، 21 سنة، جميعهم مقيمون مركز شبراخيت.

ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.