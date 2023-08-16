ضبط 96 ألف لتر مواد بترولية داخل محطة وقود غير مرخصة في المنوفية 

تمكنت حملات تموينية، من ضبط محطة وقود تبيع المواد البترولية بالرغم من صدور قرار بغلقها من محافظ المنوفية، وذلك بعد تشكيل لجنة من مباحث التموين وإدارة التموين بمدينة سرس الليان.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سرس الليان، يفيد بنجاح مباحث التموين وإدارة التموين بالمدينة، في ضبط محطة وقود بها 96 ألف لتر مواد بترولية بالرغم من غلقها، حيث تم تحرير محاضر يحمل رقم 2940 جنح سرس الليان لسنة 2023 والتحفظ علي المواد البترولية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تكثيف الحملات التفتيشية على مدار اليوم

وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، أن الحملات التموينية تهدف إلي ضبط الأسواق ومنع التلاعب والغش التجاري، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التفتيشية والتعاون مع مديريات الطب البيطري والصحة والشرطة والوحدات المحلية ومجالس المدن لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري، علي أن الحملات الصباحية والمسائية مستمرة علي مدار القترة المقبلة.