تحذير عاجل للمصطافين بسبب طقس الإسكندرية اليوم.. «البحر طوفان»

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، جميع المصطافين من طقس الإسكندرية اليوم، بسبب ارتفاع الأمواج بشكل كبير، وهو ما تم وصفه شعبيا بًأن «البحر طوفان»، كون أمواجه ترتفع إلى قرابة 2.5 متر،وهو أمر وصفته بالمضطرب، وحذرت الأرصاد، المصطافين بعدم نزول البحر اليوم، حفاظاً على أرواحهم.

تحذير طقس الإسكندرية اليوم، تبعه إجراء من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، التي رفعت الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية، عقب التحذير البحري.

تأثير طقس الإسكندرية اليوم على الشواطئ

وقال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إنه نظرا لإرتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة الأمواج، فقد تم رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية ومنع نزول المواطنين تجنبا للغرق، عدا في 5 شواطئ التي اكتمل بها حاجز الأمواج.

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمي 31 درجة مئوية، والصغري 23 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية اليوم، معتدلا من حيث درجات الحرارة.

شدة رياح مع طقس الإسكندرية اليوم

ويساعد على تحسن طقس الإسكندرية اليوم، سرعة الرياح التي تصل إلى 32 كيلو متر في الساعة، وهي التي تلطف نسبيًا من ارتفاع درجات الحرارة ظهرا.