«الشباب والرياضة» تكشف عن أكبر ملتقى توظيف بالقليوبية الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فرص عمل متاحة في ملتقيات التوظيف التي تنظمها الوزارة بمختلف المحافظات، من بينها ملتقى التوظيف بمحافظة القليوبية، المقرر عقده يومي الأحد والاثنين المقبلين، ويستمر من الساعة 11 صباحاً حتى 6 مساءً، في الصالة المغطاة بنادي «سيتي كلوب» بالقليوبية.

واستمراراً لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية، التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل ملتقى التوظيف بالقليوبية، وأبرز الوظائف المتاحة.

ملتقى توظيف القليوبية

يضم الملتقى فرص عمل أبرزها الآتي:

- وظائف مديري مطاعم، ومساعد مدير، ومشرف وردية، وأفراد بفريق العمل، وعمال توصيل، توفرها إحدى الشركات المشاركة في ملتقي التوظيف بالقليوبية.

- كما تعلن إحدى شركات المقاولات الكبرة عن وظائف فني إشراف داخلى، وفنيين صيانة جميع التخصصات، وفنيين واجهات زجاجية (اسبايدر).

- وظائف للأمن والحراسة وأفراد أمن إداري.

- وظائف بإحدى الشركات التجارية، تطلب مسؤول تسويق مباشر، وسكرتاريه، ومشرف مبيعات.

- وظائف بشركة لتمويل المشروعات، منها: (Loan officer, Accountant, Teller, Sales Representative, Sales Outdoor).

وأشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أن ملتقيات التوظيف تحرص على جمع أكبر قدر من شركات القطاع الخاص، وفى مجالات مختلفة، ويستطيع رواد هذه الملتقيات التقديم على أكثر من وظيفة، فى أكثر من شركة فى نفس اليوم.

وأعلنت الوزارة عن الرابط الخاص بالتسجيل في ملتقى التوظيف بالقليوبية:

https://forms.office.com/r/B62yEJ77kU