وظائف مصر للطيران 2023 للمضيفات والمضيفين.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عن وظائف شاغرة للعمل على الخطوط الجوية، في وظيفة مضيف ومضيفة جوية عن طريق التعاقد، وفقًا للإعلان رقم 31 لسنة 2023، والشروط المحددة له، لذا يهتم كثيرون بمعرفة وظائف مصر للطيران 2023، للمضيفات والمضيفين.

وظائف مصر للطيران 2023 للمضيفات والمضيفين

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» وظائف مصر للطيران 2023، للمضيفات والمضيفين، من حيث المستندات المطلوبة والشروط الواجب توافرها.

شروط وظائف مصر للطيران 2023

وجاءت شروط وظائف مصر للطيران 2023، كما حددتها الشركة للمتقدمين لشغل وظيفة مضيفات ومضيفين بأسلوب التعاقد كالتالي:

- مؤهل عالٍ لغات أو مؤهل عالٍ مسبوق بالثانوية العامة لغات أو ثانوية عامة لغات.

- السن لا يقل عن 20 عامًا ولا يتعدى 32 عاما.

- إجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية بمعادلة سارية على طرازات الشركة.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

الشروط العامة لشغل وظائف مصر للطيران 2023

وكشفت مصر للطيران عن الشروط العامة لشغل وظائف مصر للطيران 2023 للمضيفات والمضيفين على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية.

- أن يكون من أبناء القاهرة الكبرى، والعنوان مدون بالبطاقة الشخصية.

- أن تكون البطاقة سارية المفعول.

- الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة لا تقل عن جيد جدا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة 3 سنوات.

المستندات المطلوبة

- تقديم الطلبات على موقع الشركة، بدءا من 13 أغسطس الجاري 2023 وحتى يوم 31 من نفس الشهر، على أن يتم تقديم صورة المستندات التالية في أول اختبار تقرره الشركة.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الميلاد مميكنة حديثا.

- السيرة الذاتية.

- طابع الشهيد دمغة.

- المؤهل الدراسي وفقا لشروط الوظيفة.

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- صورتان فوتوغرافيتان 4×6

- صورة إجازة الطيران سارية المفعول.

- اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

- توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع 100 جنيه لخزينة الشركة لا ترد.

شروط قبول الطلبات

وذكرت شركة مصر للطيران أنه لن تقبل أي طلبات غير مستوفية للشروط، كما أنه لن يلتف لأي طلبات تقدم قبل أو بعد المعاد المحدد، ويشترط أن يكون المتقدم مستوفيا للشروط والمستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة بالإعلان.