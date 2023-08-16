رفع درجة الاستعداد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد وإنهاء الاستعدادات باللجان بالشكل اللازم وتهيئتها لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023، التي تنطلق اعتبارًا من السبت المقبل وتنتهي الثلاثاء 29 من أغسطس الجاري.

استعدادات البحيرة لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أنه تم الانتهاء أيضا من الاستعدادات الخاصة بتجهيز الاستراحات والإجراءات التأمينية للجان والكنترول ومقرات التصحيح، وكل ما يتعلق بعملية سير امتحانات الدور للثانوية العامة بنطاق المحافظة

عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات

ولفت يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني في الثانوية العامة يبلغ 5465 طالبًا وطالبة بواقع 1388 بالشعبة الأدبية و3765 بالشعبة العلمية علوم و312 بشعبة علمي رياضة يؤدون الامتحانات بعدد 19 لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية عشر.

وأوضح وكيل تعليم البحيرة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وإنجاز الإجراءات المطلوبة.

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، مشيرًا أنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان امتحانات الثانوية العامة في المحافظة.