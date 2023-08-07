«التعليم» تنشر خطوات تحميل نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقعها الإلكتروني للوزارة للشعبتين العلمية والأدبية؛ ليتمكن طلاب الثانوية العامة، من الإطلاع على نماذج إجابات جميع الإمتحانات للشعبتين الأدبية والعلمية.

وتزامنا مع ذلك، يرغب عدد من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة 2023، في معرفة خطوات تحميل نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023، كي يحتفظوا بنسخة منها لديهم.

ونستعرض خلال السطور التالية خطوات تحميل نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023، وفقًا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات تحميل نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023

1- تبدأ خطوات تحميل نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023، بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال هذا الرابط.

2- ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع، والتى تضم قائمة توزيع لنماذج إجابة الأسئلة المقالية والموضوعية لكل شعبة «أدبي، علمي علوم، علمي رياضة».

3- اختر نموذج الإجابة الراغب في تحميله.

4- ستفتح أمامك صفحة جديدة بها نموذج الإجابة الخاصة بالشعبة التي قمت بالضغط عليها في صورة pdf.

5- اختر المادة التي ترغب في تحميل نموذج الإجابة الخاص بها.

6- اضغط على download لتحتفظ بنسخة من نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 على جهازك الخاص.

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

وجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أتاحت الرابط الإلكتروني لتقديم تظلمات امتحانات الثانوية العامة 2023 خلاله بشكل إلكتروني، بشرط سداد رسوم التظلمات، التي حددتها الوزارة بقيمة 200 جنيه للمادة.