«التعليم» تنشر نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf، على موقعها الإلكتروني للوزارة للشعبتين العلمية والأدبية؛ ليتمكن طلاب الثانوية العامة لهذا العام، من الاطلاع على نماذج الإجابات بالكامل.

وجاء توزيع نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf، على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال زيارة هذا الرابط، كالتالي:

نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

- الشعبة الادبية

نماذج الإجابة الشعبة الأدبية - الأسئلة الموضوعية

نماذج الإجابة الشعبة الأدبية - الأسئلة المقالية

- الشعبية العلمية - رياضيات

نماذج الإجابة الشعبة العلمية - رياضيات - الأسئلة الموضوعية

نماذج الإجابة الشعبة العلمية - رياضيات - الأسئلة المقالية

- الشعبية العلمية - علوم

نماذج الاجابة الشعبة العلمية - علوم - الأسئلة الموضوعية

نماذج الاجابة الشعبة العلمية - علوم - الأسئلة المقالية

تظلمات امتحانات الثانوية العامة 2023

وخلال الساعات الماضية، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تظلمات امتحانات الثانوية العامة 2023، لتسجيل التظلمات إلكترونيا، وذلك عقب سداد رسوم التظلمات، التى حددتها الوزارة بقيمة 200 جنيه للمادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك.

على أن يتم تقديم تظلمات امتحانات الثانوية العامة 2023، بالبريد الموحد للطالب، على الموقع الرسمي للوزارة، وأول موعد للاطلاع على أوراق الإجابة بتظلمات الثانوية العامة 2023، يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس في كل محافظة.