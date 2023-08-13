تعليمات المرور لتجنب وقوع حوادث الطرق.. خبير يوضح

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن التعليمات التي وضعتها الإدارة العامة للمرور لقائدي السيارات لتجنب وقوع حوادث الطرق من بينها التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة، والتأكد من صلاحية إطارات السيارة، وأن ضغط الهواء فيها مناسب لسخونة الأسفلت في حالة ارتفاع درجة الحرارة وأيضا في حالة سقوط الأمطار.

الالتزام بالسرعة المحددة داخل المحافظات

وأوضح الخبير المروري في حديثه لـ«الوطن»، أن من ضمن التعليمات، الالتزام بالسرعة المحددة داخل المحافظات وعلى الطرق السريعة، والالتزام بالحارة المرورية وعدم تجاوز الحارة الأخرى إلا بعد إعطاء إشارة جانبية لحد أدنى 60 ثانية، والالتزام بتعليمات القيادة باستخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء السير، وأيضا التنبيه على الشخص الجالس بجوار قائد السيارة في المقعد الأمامي، ارتداء حزام الأمان.

عدم وضع أطفال أقل من 7 سنوات في المقعد الأمامي

وتابع الخبير المروري، أنه يجب عدم وضع أطفال أقل من 7 سنوات في المقعد الأمامي، أطفال أقل من سنتين يجب وضعهم في كرسي الأطفال على المقهد الخلفي مع ارتداء حزام الأمان، استخدام الأنوار الأمامية المنخفضة ليلا دون الأنوار المبهرة، واستخدام الأنوار في مناطق الشبورة، خاصة في ساعات صباح الباكر، عدم تجاوز السيارة التي أمامك من الناحية اليمنى، عدم وقوف في مطالع ومنازل الكباري، التأكد من مستلزمات السيارة بداخلها واستخدامها وقت الحاجة الالتزام بالحارة المرورية من حيث السرعة، الالتزام بالإشارة الضوئية المرورية، وعدم السير عكس الاتجاه، وعدم الوقوف في غير الأماكن المخصصة لانتظار السيارات.