أسعار الذهب تتراجع للمرة الثانية اليوم.. «اعرف وصل كام»

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية، خلال التعاملات الصباحية اليومية، مقارنًة بأسعار افتتاح التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولا انخفاضا بمقدار 5 جنيهات، إذ وصل سعر الجرام إلى نحو 2240 جنيهًا، مقابل 2245 جنيهًا، في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن، عند مستوى 2560 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2240 جنيها، وعيار 18 بسعر 1920 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و920 جنيها.