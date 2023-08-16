رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسعار الذهب تتراجع للمرة الثانية اليوم.. «اعرف وصل كام»

كتب:

مارينا رؤوف
12:25 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية، خلال التعاملات الصباحية اليومية، مقارنًة بأسعار افتتاح التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21 

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولا انخفاضا بمقدار 5 جنيهات، إذ وصل سعر الجرام إلى نحو 2240 جنيهًا، مقابل 2245 جنيهًا، في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب اليوم 

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن، عند مستوى 2560 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2240 جنيها، وعيار 18 بسعر 1920 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و920 جنيها.

اقرأ المزيد:

اسعار الذهب اليوم فى مصر.. ارتفع 6 جنيهات بمنتصف المعاملات

عاجل.. ارتفاع اسعار الذهب 7 جنيهات فى تعاملات منتصف النهار

اسعار أعيرة الذهب بالسوق المحلي في تعاملات اليوم

تراجع كبير في اسعار الذهب والعيار "21" يسجل 615 جنيها للجرام
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.