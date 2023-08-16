سلع انخفضت أسعارها خلال أول أسبوعين في أغسطس.. منها الذهب والأعلاف

شهدت أسعار عدد من السلع الأساسية انخفاضا ملحوظا خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك منذ بداية شهر أغسطس، وذلك نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في توفير كميات بأسعار جيدة، وزيادة الإفراجات الجمركية على العديد من السلع، لتخفيف الأعباء على كاهل المواطن من أجل عيش حياة كريمة ومستقرة.

انخفاض أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب تراجعا للمرة الثانية خلال نهاية التعاملات الصباحية اليومية، مقارنًة بأسعار منتصف التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل الجرام عيار 21، الأكثر تداولا انخفاضا بمقدار 10 جنيهات، حيث وصل سعر الجرام إلى نحو 2285 جنيها، مقابل 2295 جنيها، في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، عند مستوى 2611 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2285 جنيها، وعيار 18 بسعر 1959 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 18 ألفا و280 جنيها.

انخفاض أسعار السمك

شهدت أسعار السمك خلال أول أسبوعين من أغسطس في مختلف الأسواق انخفاضا ملحوظا، ومن أبرزها سمك البلطي الذي يُقبل على شرائه الكثير من المواطنين.

انخفاض أسعار الأعلاف

سجلت أسعار الأعلاف في الأسواق المصرية تراجعا خلال الفترة الماضية وصل إلى 600 جنيه، وهو الانخفاض المتوقع منذ فترة، حيث تشهد أسعار الأعلاف منذ شهر مايو الماضي انخفاضات مستمرة، بسبب الإفراجات الجمركية المستمرة عن الأعلاف.

ثبات أسعار الدواجن بعد انخفاضها

حافظت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق والمحلات على ثباتها التي عليه منذ بداية الأسبوع الجاري وذلك بعد أن تراجعت الأسعار عدة مرات خلال الفترة الماضية بحسب البورصة العامة للدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

- يسجل سعر الدجاج الأبيض في المزرعة 58 جنيهًا والتنفيذ الفعلي 68 جنيهًا.

- فيما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي 95 جنيهًا أرض مزرعة وتباع داخل محلات الطيور الحية بسعر 120 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر الدجاج الساسو داخل المزرعة ما بين 94 و95 جنيهًا وتصل للمستهلك ما بين 100 و101 جنيه.

- وصل سعر الدجاج الأمهات اليوم الثلاثاء إلى 50 جنيهًا في المزرعة والتنفيذ الفعلي يبلغ 55 جنيهًا.

انخفاض أسعار المانجو

شهدت أسعار المانجو في سوق الإسماعيلية انخفاضا ملحوظا، في الأسبوع الأول من أغسطس وحافظت على هذا الانخفاض في الأسبوع الثاني، خاصة في أسواق الجملة بمدينة المستقبل بمدخل المدينة بالتزامن مع دخول ذروة الموسم وانتشار العديد من أنواع المانجو مع بداية شهر أغسطس الجاري.

تراجع أسعار الأرز

وتراجعت أسعار الأرز الأسبوع الماضي، حيث تراوحت أسعار الطن بين 11 ألفا و300 جنيه للأرز الحبة الرفيعة إلى 12 ألفا و500 جنيه للحبة العريضة، مقابل 20 ألفًا و300 جنيه بنهاية شهر مايو الماضي، حيث ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من التراجع بمجرد دخول موسم الحصاد الجديد.