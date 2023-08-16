حسام الشربيني مديرًا فنيًا لنادي بيلا الرياضي في كفر الشيخ

أعلن نادي بيلا الرياضي، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال الصيرفي، تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادًا للمشاركة بدوري القسم الثالث للموسم الرياضي 2023 - 2024.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي بيلا بكفر الشيخ

ويضم الجهاز الفني الجديد، حسام الشربيني، مديرًا فنيًا، وإسلام عبد الله، مدربًا عامًا، وهشام بدوي، مُعد بدني ومدربًا مساعدًا، وحمادة بهلول، مدربًا لحراس المرمى، ووليد الشبراوي، مديرًا إداريًا.

وبدأ نادي بيلا الرياضي فترة الإعداد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي للموسم الجديد، لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا للموسم المقبل نظرًا لأهمية المنافسة من أجل تحقيق آمال وأحلام وتطلعات جمهور نادي بيلا في الصعود مرة أخرى لدوري الدرجة الثانية الممتاز «ب».

حسم عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وحسم نادي بيلا خلال الأيام الماضية عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول في الموسم القادم من أجل المنافسة علي الصعود للقسم الثاني.

وعلي صعيد متصل يخضع ملعب نادي بيلا الرياضي لعمليات صيانة شاملة وتجهيز وإنارة حتي يكون جاهز تمامًا لاستقبال مباريات الفريق الأول في منافسات دوري القسم الثالث المزمع انطلاقه الأيام القليلة المقبلة.

الجدير بالذكر، أنّ نادي بيلا الرياضي يُعد أحد أقدم الأندية الرياضية فى محافظة كفر الشيخ، حيث تم تأسيسه في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتحديدًا في العام 1976، وخرج منه عدد من نجوم الكرة المصرية، أبرزهم الكابتن حسام غالى، نجم الأهلي السابق.