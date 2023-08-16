مكتبة مصر العامة في مطروح.. صرح ثقافي طورته الدولة على مساحة 1350 مترا

مبنى كبير مقام على مساحة 1350 مترًا مسطحًا، ومكون من 5 طوابق، ويضم قاعة مكتبات به أكثر من 15 ألف كتاب في شتى المجالات، وقاعات لمكتبة وأنشطة للأطفال ومركزا للمؤتمرات سعة 500 مقعد، أيضًا قاعة اجتماعات كبرى، ومتحف للتراث، ومعمل للغات ومعامل للحاسبات ومعرض للمأثورات البدوية إنها مكتبة مصر العامة بمطروح.

معلومات عن مكتبة مصر العامة بمطروح

تُعد مكتبة مصر العامة بمطروح، أكبر صرح شامل يعكس التنوع الثقافي وخصوصية التراث على أرض المحافظة، إذ تمّ افتتاحها في مارس عام 2015 في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفى عهد محافظ مطروح السابق اللواء علاء أبوزيد، كما أنَّه في عام 2020 تمّ إجراء بعض عمليات الصيانة على المكتبة وفقًا لما ذكره في الموقع الرسمي للمكتبة.

الأنشطة التي تنظمها المكتبة

‏أنشطة مميزة تنظمها مكتبة مصر العامة بمطروح تشمل استضافة المؤتمرات والندوات، وتنظيم دورات للغات، ودورات فنية لتعليم الرسم والموسيقى، بالإضافة إلى دورات المشغولات اليدوية والحاسب الآلي وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية.

تضم المكتبة أيضا قاعة متحدى الإعاقة، يتمّ فيها العديد من الأنشطة لذوي الهمم، كما يضم وحدة لعلاج صعوبات التعلم ووحدة تخاطب، وقاعة الأطفال تشمل العديد من الكتب المناسبة للفئة العمرية من 6 سنوات حتى 16 سنة وتتوفر العديد من الأنشطة والوسائل التعليمية والثقافية لهذا العمر، بالإضافة إلى قاعة قاعة الموسيقى الخاصة بكورس الموسيقى وفريق الكورال وفريق القاء الشعر وفريق القافية وفريق مسرح المكتبة.

خدمات مكتبة مصر العامة بمطروح

خدمات مختلفة تقدمها المكتبة للزائرين، منها تجهيز قاعة بحثية للتسهيل على الطلاب عمل الأبحاث والدراسة وذلك لخدمة جميع الفئات من طلبة الجامعات وطلاب الدراسات العليا وخريجين و خدمة المرأة وتأهيلها لسوق العمل ورفع كفاءتها من خلال توفير العديد من الكورسات المتنوعة مثل الخياطة الكوريشيه، الخرز، الخط عربي، وأساسيات كمبيوتر.

تتميز محافظة مطروح بموقعها الجغرافي المميز في الركن الشمالي الغربي للبلاد وتشهد طفرة تنموية غير مسبوقة من خلال مجموعة متكاملة من المشروعات الكبرى، كما أنها استحوذت خلال العام المالي 2020-2021، على 13 مليارا و300 مليون جنيه من الاستثمارات العامة».