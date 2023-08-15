«سيوة» عنوان الجمهورية الجديدة.. 3 مشروعات قومية تخدم أهل الواحة

على مسافة 300 كيلو متر من البحر المتوسط بالصحراء الغربية تقع مدينة ساحرة وواحة تسحر كل من يشاهدها، تروي عطش الظمآن وتعالج المريض إذ ينتشر في أرجائها الآبار والعيون، كونها جزء من التاريخ بوجود آثار تعود لآلاف السنين منه معبد أمون ومقابر جبل الموتى.

التنمية الشاملة عنوان للجمهورية الجديدة لم تبتعد عن أطراف الصحراء، إذ حازت واحة سيوة على العديد من الجهود الحثيثة للدولة ضمن خطة لتنمية الصحراء الغربية وخلق تجمعات عمرانية جديدة زراعية وصناعية وسياحية، من بينها:

محطة سيوة الشمسية

بدأ العمل بالمشروع في مارس 2015، ويستهدف إنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة باستغلال الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل التكلفة التي تتحملها المحافظة لتدبير الوقود لمحطة الديزل، ليكون المشروع أول محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في سيوة بقدرة 10 ميجاوات نهارًا بالتكامل مع وحدات الديزل القائمة، ومن المتوقع بأنها ستفي باحتياجات مدينة سيوة من التغذية الكهربائية.

ازدواج طريق سيوة الخرساني

بتكلفة تبلغ 3 مليارات جنيه وعلى مساحة 30 كيلو مترا، تمتد الأياي المصرية لتنفيذ أكبر طريق خرساني هو الأول من نوعه بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، بتكنولوجيا الرصف الخرساني الحديثة، لازدواج طريق سيوة – مرسى مطروح بطول 310 كيلو مترات، بتكلفة اجمالية تقدر بـ3 مليارات جنيه.

طريق سيوة الواحات البحرية

وتحظى سيوة أيضًا بطريق آخر بتكلفة تقدر بـ970 مليون جنيه، وعلى مساحة بطول 360 كيلو مترا، لتنفيذ طريق أسفلتي مفرد عرض 11 مترا، يشمل 7 نقاط حرس حدود، لربط واحة سيوة بالواحات البحرية ومحاور الوادي الجديد والقاهرة، إضافة إلى ربط مواقع الإنتاج بواحة سيوة بمواقع التسويق والاستهلاك بالقاهرة والمحافظات.