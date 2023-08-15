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«إكسترا نيوز» تستعرض أبرز المشاريع التنموية في محافظة مطروح

كتب:

أبانوب رجائي
11:56 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
إكسترا نيوز تستعرض مشاريع مرسى مطروح

إكسترا نيوز تستعرض مشاريع مرسى مطروح

استعرضت آلاء شتا المذيعة بقناة «إكسترا نيوز» أبرز المشاريع التنموية في محافظة مطروح، وذلك في تغطية خاصة للقناة، ضمن تغطية مشروعات التنموية في غرب الساحل الشمالي. 

وقالت آلاء شتا: «الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته هو جوهر خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، وتراعي هذه الخطة تحقيق العدالة لجميع المواطنين من خلال توزيع الموارد الطبيعية لكل منطقة مع الحفاظ على خصوصيتها ومن هذه المناطق محافظة مطروح».

مشاريع محافظة مطروح

وأضافت: «أن محافظة مطروح تتميز بموقعها الجغرافي المميز في الركن الشمالي الغربي للبلاد وتشهد طفرة تنموية غير مسبوقة من خلال مجموعة متكاملة من المشروعات الكبرى، كما أنها استحوذت خلال العام المالي 2020-2021، على 13 مليارا و300 مليون جنيه من الاستثمارات العامة».

الإسكان في محافظة مطروح

أما عن مستوى الإسكان، فأكدت المذيعة أنه جرى إنشاء مدينة العلمين الجديدة كواحدة من أهم مدن الجيل الرابع، كما يجري تطوير مدينة رأس الحكمة لتصبح أهم المقاصد السياحية، وذلك إلى جانب تنفيذ 1700 وحدة إسكان إجتماعي.

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بقلم أبانوب رجائي