كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة، والحدود الدنيا لمختلف الكليات للشعب العلمية والأدبية، موضحة أنّ النتيجة ستكون خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل لرغبات المرحلة الثانية بحد أقصى الأربعاء المقبل، وذلك بعد الانتهاء من وضع الأعداد المقرر قبولها بمختلف الكليات.

موعد نزول تنسيق المرحلة الثانية 2023-2024

وأعلنت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» إتاحة النتيجة عبر رابط التنسيق، فور الكشف عن الحد الدنى من قبل اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، عقب اجتماع اللجنة لتوزيع رغبات الطلاب على الكليات بعد انتهاء المرحلة.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، تواصل معامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات الحكومية استقبال طلاب المرحلة الثانية لتسجيل رغباتهم، وفقا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على أن تنتهي مرحلة التسجيل للرغبات يوم السبت المقبل.