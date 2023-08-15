تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها.. تبدأ من 30 ألف جنيه

بدأت الجامعات الأهلية اليوم، استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها، بعد ظهور تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها، بالتزامن مع كشف نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة، في مؤتمر صحفي أمس، وإعلان الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية والهندسية والأدبية في جميع الجامعات الحكومية.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. الطب 75%

وأعلنت وزارة التعليم العالي، تنسيق الجامعات الأهلية لكلية الطب، الذي وصل إلى 75% في جامعات: «سيناء بفرعيها، الملك سلمان الدولية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الأهلية»، و77% في جامعتي الجلالة والعلمين الدوليتين، و80% في جامعة: «النيل الأهلية، المصرية للتعلم الإلكتروني، الفرنسية بالقاهرة، المنصورة الجديدة».

ووصل الحد الأدني لكلية طب الأسنان طبقاً لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، إلى 74% لكل من: «جامعة سيناء بفرعيها، الملك سلمان الدولية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الأهلية»، و76% لجامعتي الجلالة والعلمين الدوليتين، و78% في حامعة «النيل الأهلية، المصرية للتعلم الإلكتروني، الفرنسية بالقاهرة، المنصورة الجديدة».

كما جاء تنسيق كلية العلاج الطبيعي بـ73% في جامعات: «سيناء بفرعيها، الملك سلمان الدولية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الأهلية»، و74% في جامعتي الجلالة والعلمين الدوليتين، و76% في جامعة «النيل الأهلية، المصرية للتعلم الإلكتروني، الفرنسية بالقاهرة، المنصورة الجديدة»

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. الصيدلة 70%

وبلغ الحد الأدني لكلية الصيدلة طبقاً لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، نسبة 70% لكل من جامعات «سيناء بفرعيها، الملك سلمان الدولية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الأهلية»، و71% لكل من جامعتي الجلالة والعلمين الدوليتين، و72% جامعة «النيل الأهلية، المصرية للتعلم الإلكتروني، الفرنسية بالقاهرة، المنصورة الجديدة»

وتنسيق كلية الطب البيطري وصل إلى 66% في جامعة «النيل الأهلية، المصرية للتعلم الإلكتروني، الفرنسية بالقاهرة، المنصورة الجديدة» و68% لجامعة «النيل الأهلية، المصرية للتعلم الإلكتروني، الفرنسية بالقاهرة، المنصورة الجديدة».

وبلغ الحد الأدني لكلية الهندسة طبقاً لتنسيق الجامعات الأهلية 2023 نسبة 65% لكل من جامعات «سيناء بفرعيها، الملك سلمان الدولية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الأهلية»، و66% لكل من جامعتي الجلالة والعلمين الدوليتين، و68% جامعة «النيل الأهلية، المصرية للتعلم الإلكتروني، الفرنسية بالقاهرة، المنصورة الجديدة»

وكلية علوم الحاسب بنسبة 60% لكل من جامعات «سيناء بفرعيها، الملك سلمان الدولية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الأهلية»، و61% لكل من جامعتي الجلالة والعلمين الدوليتين، و62% جامعة «النيل الأهلية، المصرية للتعلم الإلكتروني، الفرنسية بالقاهرة، المنصورة الجديدة».

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. 55% للكليات الأدبية

وحدد تنسيق الجامعات الأهلية 2023 نسبة 55% لجميع كليات الشعبة الأدبية، في جميع الجامعات الأهلية التي تضمنت كليات «التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والإقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الإجتماعية والسياحة والفنادث والحقوق والتمريض والآثار والعلوم السينمائية».

أسعار الجامعات الأهلية 2023

كلية الطب: 115 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

2- كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه + المصروفات الإدارية.

3- كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

4- كلية الصيدلة (برنامج بكالوريوس فارم دي - صيدلة إكلينيكية) 80 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

5- كلية الصيدلة برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) 70 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

6- كلية الهندسة والتشييد 60 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

7- كلية التجارة الدولية واللغات (برنامج بكالوريوس الأسواق والمنشآت المالية وبرنامج ليسانس الترجمة التخصصية باللغة الألمانية وآدابها والإنجليزية والصينية) 35 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

8- كلية التجارة الدولية واللغات (برنامج بكالوريوس التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية) 35 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

9- كلية التمريض في جامعة الإسماعيلية الأهلية 35 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

10- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 30 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.