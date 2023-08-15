تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وفقا للحدود الدنيا.. «مجموعك هيدخلك كلية إيه؟»

بدأ طلاب الثانوية العام الراغبين في إتمام الدراسة بإحدى الجامعات الأهلية، التقديم في تنسيق الجامعات الأهلية 2023، الذي كشف عنه مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، مع اللجنة المُنبثقة عن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بعد تحديد الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية 2023، يمكنهم التقديم إلكترونيا على الموقع الخاص بكل جامعة، طبقًا للحدود الدنيا المعلنة، في جامعات «الجلالة، العلمين، الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، النيل الأهلية، الفرنسية، والمنصورة الدولية»، وغيرها من الجامعات المعتمدة من جانب المجلس الأعلي للجامعات، وجاء التنسيق كما يلي.

- كليات الطب 77%

- الأسنان 76%

- علاج طبيعي 74%

- صيدلة 72%

- طب بيطري 68%

- علوم حاسب 61%

- هندسة 66%

- إعلام 55%

- فنون تطبيقية 55%

- لغات وترجمة 55%

- العلوم الاجتماعية 55%

- السياحة والفنادق 55%

- تمريض 55%

- آثار 55%

- علوم سينمائية 55%

شروط الالتحاق بالجامعات الأهلية

ويحق للطلاب التقدم دون أداء اختبارات قبول، وتقتصر الاختبارات على الحالات التالية:

- جامعات لها اتفاقيات دولية، وتنص على ضرورة إجراء اختبارات قدرات.

- اختبارات الكليات النوعية التي تتطلب مهارات خاصة.