بدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بالشرقية السبت المقبل

عقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية وكذلك رؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني، التي تبدأ السبت المقبل.

تطبيق جميع تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات

وفي أثناء اللقاء، أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر، أنّ المشاركة في الامتحانات واجب وطني، وعلى الجميع، تحمل المسؤولية تغليب مصلحة العمل وبذل مزيد من الجهد؛ كي تخرج امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على أكمل وجه، مشيرًا إلى أهمية تطبيق جميع تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات، والضوابط المعمول بها في امتحانات الشهادة الثانوية.

ضبط وتنظيم اللجان الامتحانية

وبيَّن الجنيدي أهم السلبيات التي ظهرت خلال عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول، موضحًا كيفية التغلب عليها وتفادي حدوثها، وشدد على ضرورة ضبط وتنظيم اللجان الامتحانية واحتواء الطلاب وعدم ترهيبهم، وتوفير المناخ التربوي الملائم للامتحانات.

وناشد رئيس الإدارة المركزية، رؤساء اللجان بضرورة التصدي لكل طرق الغش بجميع أشكاله وأساليبه، وحظر استخدام المحمول لجميع المشاركين في اللجان، مضيفًا أن منطقة الشرقية الأزهرية في حالة انعقاد دائم بمسئولي العملية التعليمية من مديري المراحل والإدارات التعليمية لتقديم التوجيه والإرشاد، والرد على الاستفسارات طوال اليوم كي نعبر بتلك الامتحانات بر الأمان بلا تجاوزات.