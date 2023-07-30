اعتماد نتيجة امتحانات الفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات»، بقيادة الدكتور زكي صبري، عميد الكلية، نتيجة امتحانات الفرقة الرابعة لشعبتي «أصول الدين، واللغة العربية»، للعام الجامعي 2022 - 2023، عقب اعتماد النتيجة رسمياً من قبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

الإعلان عن نتيجة الفرقة الرابعة لشعبتي «أصول الدين، واللغة العربية»

ووفقاً لبيان صادر عن الكلية، فإنّه قد تم اليوم الإعلان عن نتيجة الفرقة الرابعة لشعبتي «أصول الدين، واللغة العربية»، للعام الجامعي 2022 - 2023، عبر البوابة الإلكترونية للكلية من هنا https://portal.derasat-ksh.com/register

وأكد مصدر مسؤول بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات»، لـ«الوطن»، أنّه أيضاً جرى الإعلان عن النتيجة ورقياً داخل أروقة الكلية، وسيتم الإعلان عن بقية النتائج تباعاً فور اعتمادها من جامعة الأزهر.

ما هي كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات»؟

يذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات» هي تابعة لجامعة الأزهر، وقد أُنشئت عام 2000 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2023 لعام 2000، وتُقدم الكلية للطالبات العلوم الشرعية والعربية في إطار واضح المعالم والمقاصد، وتمنحهن درجة الإجازة العالية «الليسانس» في تخصصات «الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية».