جدول امتحانات الأزهر 2023 الدور الثاني.. إليك التفاصيل (صور)

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الأزهر 2023 الدور الثاني لجميع صفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية والصف الأول والثاني الثانوي بالأزهر، إذ بدأ الطلاب امتحانات الدور الثاني، منذ أمس على مستوى الجمهورية.

موعد امتحانات الأزهر الدور الثاني

ووفقا لـ جدول امتحانات الأزهر 2023 الدور الثاني ستجرى الامتحانات، يوم الأحد 5 أغسطس، لامتحانات الشهادة الابتدائية، وستبدأ أيضا امتحانات الدور الثاني لطلاب تخلف المرحلة الابتدائية الأزهرية يوم 8/5 /2023، وتنتهي يوم 10 أغسطس 2023، على أن تستمر امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي حتى يوم 30 يوليو الجاري.

ويبين جدول امتحانات الأزهر 2023 الدور الثاني أن امتحانات شهادات القراءات ستبدأ يوم السبت 16 سبتمبر 2023، وستجرى امتحان مسابقة القبول بمعاهد القراءات، يوم السبت 19 أغسطس 2023، سيتم إجراء امتحانات الشهادات الثانوية وإعدادية البعوث وثانوية البعوث في الدور الثاني.

تعليمات بشأن جدول امتحانات الأزهر 2023 الدور الثاني

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من التعليمات بشأن جدول امتحانات الأزهر 2023 الدور الثاني، منها استمرار جميع أعمال الامتحانات أيام العطلات الرسمية فيما عدا أيام الجمع، على أن يراعى تعديل التاريخ الهجري بما يتوافق مع التقويم الميلادي إن اقتضى الأمر ذلك.

وأكد أن العام الدراسي ينتهي في جميع المعاهد الأزهرية بانتهاء أعمال الامتحانات للعام الدراسي 2022-2023، مشيرا إلى أنه لا تعتبر فترة امتحانات الدور الثاني للفصل الدراسي الثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية ولا تحتسب ضمن نسبة الحضور.

وفقا لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية تعقد الامتحانات الشفوية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.