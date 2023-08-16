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ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
12:56 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
حبس عاطل- أرشيفية

حبس عاطل- أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عاطل لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بمركز طوخ في محافظة القليوبية. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم الثاني وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

تفاصيل ضبط عاطل بتهمة تجارة السلاح 

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ومباحث مركز طوخ قد وردت بقيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة القليوبية بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بمسكن أحدهما

أخطر اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية وبحوزته 25 فرد خرطوش.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الثاني فيما جرى استهداف محل إقامة المتهم الثاني وتبين عدم تواجده وبالتفتيش في حضور شقيقه عثر على عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و عدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى تعديل وإصلاح الأسلحة النارية و 3 قطع أسلحة بيضاء وأقر الأخير بأن المضبوطات تخص شقيقه

 

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