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القبض على 25 تاجر مخدرات وضبط 15 قطعة سلاح ناري في القليوبية

كتب:

محمد بركات 
11:49 ص | السبت 07 يناير 2023
قوات أمنية.. تعبيرية

قوات أمنية.. تعبيرية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها:

ضبط 23 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 25 متهما، لـ 15 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 2137 حكما قضائيا متنوع.

ضبط 15 قطعة سلاح ناري وأبيض.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

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بقلم محمد بركات 