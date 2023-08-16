مد فترة التقديم لتنسيق الصف الأول الثانوي بالدقهلية إلى الأحد المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، مد فترة التقديم الإلكتروني لتنسيق الصف الأول الثانوي إلى الأحد المقبل، بعد أن بدأت المرحلة في نهاية شهر يوليو تزامنًا مع إعلان نتيجة الدور الثاني.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، قد أتاحت لطلاب الشهادة الإعدادية، التقديم إلى تنسيق أولى ثانوي إلكترونيا من هنا، سواء للثانوية العامة أو الدبلومات الفنية المختلفة.

تنسيق الثانوية العامة في الدقهلية

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، التقديم في المرحلة الثانية لتنسيق أولى ثانوي، عقب اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بالدقهلية، التي جاءت بنسبة نجاح 80%، لتصبح النسبة الكاملة للنجاح في الشهادة الإعدادية بشكل عام هي 97%.

كما خفضت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، الحد الأدنى للقبول في مدارس الثانوية العامة إلى 237 درجة، بعد أن كانت في المرحلة الأولى 243 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية بالدقهلية

وجاء تنسيق الدبلومات الفنية في الدقهلية، كالآتي: