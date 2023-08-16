«القاهرة الإخبارية»: الصين تدحض الانتقادات الغربية بشأن تعافي الاقتصاد

أقرت الصين، اليوم الأربعاء، بأنّ تعافي ثاني أكبر اقتصاد عالمي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا سيكون صعبًا، لكنها دحضت الانتقادات الغربية في أعقاب سلسلة من المؤشرات الإحصائية المخيبة.

وقال وانج ونبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إنّ عددًا من السياسيين ووسائل الإعلام الغربيين يضخّمون المشكلات الدورية في عملية التعافي الاقتصادي للصين ما بعد الجائحة، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «لكن في نهاية المطاف، سيثبت حتمًا أنّهم على خطأ».