«القاهرة الإخبارية»: أسعار النفط ترتفع عالميًا بعد تخفيض الفائدة الرئيسية في الصين

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما خفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر، إلا أن البيانات الاقتصادية حدت من المكاسب، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا أو 0.1 بالمئة؛ ليتداول عند 86.32 دولار للبرميل الساعة 0414 بتوقيت جرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات بنسبة 0.1 بالمئة أيضًا إلى 82.57 دولار للبرميل.

خفض بنك الصين الشعبي سعر الفائدة

وغيرت الأسعار اتجاهها وتحولت للارتفاع بعدما خفض بنك الصين الشعبي سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار يوان (55.25 مليار دولار) ضمن تسهيل إقراض متوسط الأجل مدته عام واحد لبعض المؤسسات المالية بواقع 15 نقطة أساس إلى 2.50 بالمئة من 2.65 في السابق.

وقال بنك الشعب الصيني، في بيان، إن الضخ النقدي يهدف لمواجهة عوامل من بينها مدفوعات الضرائب من أجل الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المصرفي بشكل معقول.