خطة تطوير قطاع الإسكان في مطروح.. تجمعات سكنية وقرى بدوية

يحظى قطاع الإسكان في محافظة مطروح باهتمام بالغ من قبل الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير مسكن كريم وملائم للمواطنين، يتماشى مع خطة التطوير والتنمية الشاملة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وترصد السطور التالية، خطة التطوير والتنمية الشاملة للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاع الإسكان بمحافظة مطروح، حيث جرى تنفيذ كمباوند بمساحة 700 فدان بالعلمين الجديدة، وسكن مصر العلمين الجديدة، ومشروع القرية البدوية واحة سيوة.

كمباوند 700 فدان بالعلمين الجديدة

شيّدت الدولة كمباوند على مساحة 700 فدان بالعلمين الجديدة بتكلفة قدرها 17 مليار جنيه مصري، وبدأ تنفيذه بداية من يوليو 2020 حتى يناير 2022.

وصف مشروع كمباوند 700 فدان بالعلمين الجديدة

- كمباوند سكني يضم 10 آلاف و800 وحدة سكنية بين فيلات وشاليهات وعمارات.

- تشمل المشروعات السكنية في مدينة العلمين الجديدة، على مشروع عمارات سكن مصر بعدد 128 عمارة تضم 4056 وحدة سكنية، و35 عمارة إسكان متميز بعدد 8064 وحدة سكنية، و40 عمارة بمنطقة داون تاون إسكان فوق المتميز بعدد 1320 وحدة.

سكن مصر العلمين الجديدة

- تاريخ التنفيذ يوليو 2021.

- يحتوى المشروع على 128 عمارة سكنية بواقع 4096 وحدة سكنية.

- تشمل العمارة الواحدة 32 وحدة سكنية، وتتكون من دور أرضي و7 طوابق متكررة.

- يتوافر في مشروع سكن مصر العلمين الجديدة العديد من الخدمات مثل محلات تجارية مواقف مغطاة ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة.

مشروع القرية البدوية واحة سيوة

- تكلفة المشروع 1.9 مليون.

- تاريخ التنفيذ فبراير 2021.

- إنشاء 12 منزلت بقرية بهي الدين بواحة سيوه وتوزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا تم بناء المنازل بمساحات 65 مترا للمنزل الواحد، وتوصيل جميع الخدمات والمرافق وذلك بتكلفة إجمالية بلغت مليون و900 ألف جنيه.