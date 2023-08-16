إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 5 مراكز بالبحيرة 

شنت مدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، طبقًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إذ شددت على الالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا.

حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في البحيرة

يأتي حملات إزالة التعديات ذلك للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 20 حالة تعدٍ بنطاق 5 مراكز على مساحة 1367 مترًا عبارة عن إزالة:

- 8 حالات تعدٍ بمساحة 550 مترًا عبارة عن مبانٍ مخالفة وأسوار طولية وعرضيه بالطوب الابيض والمون الأسمنتية بالدلنجات.

- 6 حالات تعدٍ بمساحة 412 مترًا عبارة عن مبانٍ أسوار طولية وعرضية و مباني بالطوب الأبيض والأسمنت و شدات خشبية بإيتاي البارود.

- 4 حالات تعدٍ بمساحة 300 متر عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض بكفر الدوار.

- حالة تعدٍ بمساحة 80 مترًا عبارة عن شدة خشبية استعدادا لعمل سملات خرسانية بالمحمودية.

- حالة تعدٍ في المهد عبارة أسوار بالطوب الابيض بدون ترخيص بمساحة 25 مترا طولي بحوش عيسى.